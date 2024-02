Conte Milan, nuovo avvistamento per l’allenatore: indizio sul suo futuro? Ecco dove è stato visto l’ex tecnico di Juve ed Inter

Da mesi ormai si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile futuro di Antonio Conte sulla panchina del Milan. Le notizie degli ultimi giorni, però, lo avvicinano al Bayern Monaco. Intanto il tecnico ex Inter e Juve si è concesso un momento di svago, ed è stato avvistato negli Emirati Arabi Uniti, dove si stanno tenendo i Mondiali di Beach Soccer.

Indizio per il suo futuro? Probabilmente no, dato che lui stesso ha recentemente dichiarato di voler competere per la vittoria di scudetti e Champions League. Insieme a lui, presenti anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ed il presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina.

The post Conte Milan, nuovo avvistamento per l’allenatore: indizio sul suo futuro? – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG