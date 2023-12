Calciomercato Milan, avanza l’ipotesi Gabbia: c’è una novità importante. Tutti gli aggiornamenti sul difensore

Avanza il nome di Matteo Gabbia per la difesa del Milan, che prosegue senza sosta nella propria caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale da regalare a Pioli.

Il centrale, partito in prestito in direzione Villarreal, potrebbe tornare in anticipo alla base e rimpolpare il reparto arretrato, duramente messo alla prova dai molteplici infortuni. Un’ipotesi che sta via via prendendo piede a Milanello. Lo riporta Tuttosport.

