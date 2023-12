Jovic può finalmente esultare: «Primo gol per questo club fantastico» ha scritto l’attaccante del Milan – FOTO

Finalmente Luka Jovic! Il centravanti serbo ha trovato ieri la sua prima rete con la maglia del Milan nella sfida che i rossoneri hanno vinto contro il Frosinone.

JOVIC – «Felice per questa importante vittoria e per il primo gol per questo club fantastico» ha scritto su Instagram il centravanti arrivato in estate dalla Fiorentina.

The post Jovic può finalmente esultare: «Primo gol per questo club fantastico» – FOTO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG