Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Bakayoko. Il francese piace a club di Premier e Liga

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Bakayoko.

Il francese non rientra più nel progetto rossonero e per questo ha le valige pronte: il centrocampista è a Milanello in prestito fino al termine di questa stagione, è di proprietà del Chelsea, al quale negli ultimi giorni sono arrivati interessamenti dalla Liga e dalla Premier League. Il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

The post Calciomercato Milan: Bakayoko in uscita, i club interessati appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG