L’ex Milan Mario Balotelli è stato vicino al ritorno in Italia in questo calciomercato. A TvPlay l’attaccante ha raccontato cosa è successo con la Salernitana

Sul canale Twitch di TvPlay, l’ex Milan Mario Balotelli ha risposto così sull’interesse della Salernitana nella sessione di mercato appena conclusa:

SALERNITANA «L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola»

CALHANOGLU – «Non è il più forte al mondo ma è sicuramente tra i primi tre. Sono sempre stato pro Calhanoglu, ho sempre affermato sia fortissimo, ma è presto per potergli dare la patente di migliore al mondo. Se la gioca con Modric ma tra lui e Rodri, scelgo il turco. È un qualcosa di incredibile il passaggio realizzato contro la Juve, di collo esterno, difficilissimo»

