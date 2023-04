In virtù degli addii di Tatarusanu e Mirante il Milan si muove sul mercato dei portieri in entrata. Boloccato un giovane francese

In virtù degli addii di Tatarusanu e Mirante il Milan si muove sul mercato dei portieri in entrata. Boloccato un giovane francese:

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero ha bloccato il talentuoso portiere francese Noah Raveyre. Classe 2005, ha già esordito in prima squadra ed è considerato come uno dei migliori giovani emergenti del calcio francese. Firmerà un contratto pluriennale e arriverà in rossonero a parametro zero dal Saint-Etienne.

