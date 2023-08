Calciomercato Milan, tra gli obiettivi per l’attacco si è fatto il nome di Arnautovic. L’attaccante è al centro di un vero e proprio caso

A Bologna scoppia il caso Arnautovic. L’attaccante accostato come obiettivo di calciomercato al Milan, non rientra nei piani di Thiago Motta.

Secondo quanto riportato da Sportitalia l’allenatore non ha più intenzione di impiegarlo e lo vorrebbe fuori ad ogni costo. Il club invece vuole cederlo solo alle giuste condizioni e non disdegna l’idea di trattenerlo in caso di mancato accordo con altri club.

The post Calciomercato Milan: caso Arnautovic a Bologna, cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG