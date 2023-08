Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha commentato la scelta che sta facendo l’Inter in attacco puntando su Arnautovic

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha detto la sua sulla scelta dell’Inter di puntare su Marko Arnautovic.

MERCATO INTER – «Penso sia un mercato fatto di bilanci, le società sono al collasso e si sta cercando di fare un tesoretto per riparare situazioni che c’erano già».

COME SPENDERE IL TESORETTO? – «Ma io non so se possono spenderlo questo tesoretto. Se nel mirino hai un attaccante classe ’92 e un altro ha trentaquattro anni è un tesoretto a stretto termine. Le parole di Sartori le capisco, è vero che manca una settimana all’inizio del campionato ma ne mancano due alla fine del mercato quindi è tutto in divenire. Può succedere di tutto come ad esempio un giocatore che fa le visite mediche e può tornare indietro però credo che con un’offerta importante il Bologna possa privarsi di un attaccante di trentaquattro anni. Per me l’80% delle possibilità che Arnautovic vada all’Inter dipende dal calciatore. In Italia quando un calciatore vuole andare via fa di tutto per andare, se vuole restare fa di tutto per farlo. Non possiamo fare nulla le società».

ARANUTOVIC A COMPLETARE L’ATTACCO? – «Il ragionamento della delusione ha senso, da vice-campione d’Europa se devi sostituire Lukaku e Dzeko con un calciatore di trentaquattro anni vuol dire che c’è qualcosa che non va. Normale che si puntasse tutto su Lukaku poi dopo quello che è successo tanto di cappello alla dirigenza nerazzurra, se no saremmo sempre schiavi di queste situazioni».

L’articolo Faggiano: «Inter, se sostituisci Lukaku con Arnautovic c’è qualcosa che non va» proviene da Inter News 24.

