I nerazzurri vogliono risolvere in fretta la questione attaccante e hanno individuato il centravanti austriaco come primo obiettivo.

L’Inter non riesce a trovare l’erede di Lukaku dopo la sua auto-esclusione. Tanti i profili valutati ma molti sono stati scartati per costi eccessivi e qualcuno per caratteristiche che poco si confanno alle idee di Inzaghi (Balogun).

Marko Arnautovic

Negli ultimi giorni quindi i nerazzurri hanno chiesto Arnautovic al Bologna che però non vuole saperne di cederlo nonostante la promessa di liberarlo in caso di chiamata di una big. Secondo il Corriere dello Sport l’Inter starebbe quindi provando ad offrire ai rossoblù cash più il prestito di Stefano Sensi; quest’ultimo ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi nel caso dovrebbe prima rinnovare. L’ex Sassuolo ha svolto un ottimo precampionato andando a segno in 3 amichevoli.

L’articolo Il Bologna non libera Arnautovic, l’Inter ci prova con Sensi proviene da Notizie Inter.

