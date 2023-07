Il Milan si sta muovendo sul calciomercato estivo. In tal senso c’è un favorito per riempire lo slot da extra comunitario

Dopo la decisione della Figc di considerare inglesi e svizzeri comunitari il Milan ha a disposizione ancora un slot per il posto da extracomunitario:

secondo Daniele Longo la porticina, piccola, aperta per il 9 oggi sicuramente sarebbe più per Veliz che per Taremi.

