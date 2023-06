Calciomercato Milan: sono due i profili monitorati dal Milan per rimpiazzare Brahim Diaz, tornato al Real Madrid

Una delle priorità del calciomercato del Milan dovrà essere quella di valutare con attenzione la sostituzione di Brahim Diaz, di ritorno al Real Madrid.

Come riferito da Repubblica, Moncada starebbe seguendo due profili in particolare: Kamada a zero e Samardzic dell’Udinese.

