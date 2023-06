L’ex attaccante tra le altre del Cagliari Jeda si è espresso così su quanto fatto dall’Inter in finale di Champions League.

News.Superscommesse ha intervistato Jeda che ha detto la sua sul potenziale dell’Inter in vista della prossima stagione. “Prima di tutto si deve ripartire con la tranquillità e la serenità di aver dato il massimo, perché il Manchester City non ha vinto con una goleada”.

Sergej Milinkovic-Savic

“Milinkovic-Savic? Lo vedo bene in ogni squadra. Certo, arrivasse all’Inter il centrocampo dei nerazzurri farebbe un salto di qualità ancora superiore. L’Inter è la favorita del prossimo anno insieme al Napoli”. Il serbo ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2024 e sembra proprio che debba cambiare squadra in questa sessione di mercato.

