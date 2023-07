Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso Corsi è uscito allo scoperto su Daniel Maldini e Colombo

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso Corsi, presidente dell’Empoli, è uscito allo scoperto sull’ interesse per Daniel Maldini e Colombo. Le sue parole a Calciomercato.com:

«Daniel Maldini? È un giocatore che apprezziamo molto, vedremo. Oggi non c’è una trattativa in corso. E su Colombo cosa ci può dire? Un altro giocatore che apprezziamo molto, ma dipende dal Milan»

