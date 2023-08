Calciomercato Milan, l’Inter non molla Mehdi Taremi: possibile derby all’orizzonte per il centravanti portoghese

Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’Inter continua a tenere in caldo l’opzione Mehdi Taremi per l’attacco.

Il centravanti piace anche al calciomercato Milan: possibile derby all’orizzonte.

