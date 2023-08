Andres Iniesta ha firmato con l’Emirates Club FC: il centrocampista ex Barcellona riparte dagli Emirati Arabi Uniti

Andres Iniesta non appende gli scarpini al chiodo: l’ex Barcellona dopo l’esperienza in Giappone rimane in Asia, dove ha firmato per l’Emirates Club FC.

Come riportato da Fabrizio Romano, firmerà domani con il club degli Emirati Arabi Uniti: contratto di un anno con opzione per il secondo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG