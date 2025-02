Il portiere francese è pronto a prolungare con i rossoneri fino al 2028 ma…

Mike Maignan sta attraversando un periodo di forma altalenante, con prestazioni che hanno destato preoccupazione tra i tifosi del Milan. In particolare, il suo errore nella partita d’andata contro il PSV Eindhoven in Champions League è stato determinante per il match. In quell’occasione, una sua “papera” ha permesso agli olandesi di segnare un gol decisivo, che ha complicato le speranze di qualificazione del Milan.

Maignan il rinnovo è pura formalità ma spunta un clamoroso rumors dalla Francia

Mike Maignan è in procinto di rinnovare il suo contratto con il Milan, nonostante l’interesse mostrato dal PSG durante l’estate. Il portiere francese, nonostante alcune recenti prestazioni sottotono, rimane un elemento fondamentale per il club rossonero, e il prolungamento del contratto rappresenta un riconoscimento per il suo contributo negli ultimi anni. Nel frattempo, è emerso un retroscena interessante. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘RMC Sport’, il PSG aveva individuato in Maignan il sostituto ideale in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma.

Le dichiarazioni di Fabrice Hawkins su Maignan

“Mike Maignan estenderà il suo contratto con il Milan fino al 2028. C’è un accordo di massima tra il Milan e il portiere della squadra francese. In tre anni e mezzo è diventato uno dei capitani e uno degli uomini forti della squadra. La scorsa estate, il PSG aveva fatto di Maignan il suo obiettivo numero uno e stava seriamente considerando di rimpatriarlo in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma“.





Leggi l’articolo completo Calciomercato Milan, è pronto il rinnovo di Maignan ma spunta il clamoroso retroscena, su Notizie Milan.