Non solo Theo, in estate pronta un’altra illustre cessione: le ultime da Casa Milan

In estate sarà rivoluzione e non solo il terzino francese lascerà Milano

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’estate porterà con sé una nuova trasformazione per il Milan: cambiamenti nella dirigenza, con possibili partenze; un nuovo allenatore potrebbe essere scelto; ma soprattutto, alcuni giocatori, anche di spicco, potrebbero lasciare i loro effetti personali a Milanello durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Occhi puntati dei top campionati su cinque giocatori rossoneri

Malick Thiaw potrebbe essere ceduto, dato l’interesse mostrato da club di Bundesliga e Premier League. Al contrario, sembra che Strahinja Pavlović rimarrà. Diversi giocatori sono in procinto di lasciare la squadra: Emerson Royal (con un possibile prestito in Turchia), Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Alessandro Florenzi, attualmente infortunato e con il contratto in scadenza, potrebbe anche lui partire, nonostante non sia del tutto escluso che possa rimanere.

Oltre a Theo, altri due eroi dello Scudetto sono con le valigie in mano

Tra i giocatori più chiacchierati del momento, spiccano i nomi di Theo Hernández e Rafael Leão, entrambi arrivati al Milan durante la sessione estiva di calciomercato del 2019. Il futuro di Theo è incerto, soprattutto a causa delle sue prestazioni altalenanti e di un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, che con ogni probabilità non verrà rinnovato. Leão, invece, non è considerato incedibile: nonostante abbia una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, il prezzo è puramente indicativo e potrebbe essere soggetto a negoziazione. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sembra che il giocatore potrebbe essere ceduto per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Tale importo potrebbe anche aumentare con il progredire della stagione. Attualmente, la destinazione più plausibile per il giocatore sembra essere il campionato saudita. Si fa riferimento anche a Fikayo Tomori, che il Milan aveva già tentato di vendere a gennaio, prima alla Juventus e poi al Tottenham. Il suo futuro dipenderà molto dalle sue prestazioni e scelte nel corso dell’estate.

Leggi l’articolo completo Non solo Theo, in estate pronta un’altra illustre cessione: le ultime da Casa Milan, su Notizie Milan.