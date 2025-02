Milan, colpo di scena: vogliono il ritorno di Allegri per il dopo Conceiçao

Allegri-Milan, un amore che non tramonta: i tifosi invocano il ritorno del tecnico dello scudetto per un nuovo ciclo vincente

Il Milan ha fallito la sua missione in Champions League, mancando l’accesso agli ottavi di finale dopo il pareggio per 1-1 a San Siro. Una disfatta inaspettata che ha lasciato l’ambiente rossonero con l’amaro in bocca, dopo aver sprecato un’occasione d’oro. Il gol iniziale di Gimenez aveva illuso, riequilibrando la sconfitta dell’andata, ma l’espulsione di Theo Hernandez e il pareggio degli avversari hanno infranto i sogni dei rossoneri. Un vero e proprio fallimento, che ha generato delusione e amarezza tra tifosi e addetti ai lavori.

Lo sconforto di Conceiçao dopo l’eliminazione in Champions League

Una profonda amarezza ha pervaso Conceiçao dopo la partita contro il Feyenoord, come da lui stesso ammesso. Il tecnico ha evidenziato le lacune di una squadra che non è riuscita a conquistare il passaggio in Champions League, un obiettivo che avrebbe avuto un impatto significativo anche a livello economico.

Parte il casting per il nuovo allenatore: i tifosi non hanno dubbi

Un sondaggio di Calciomercato.it ha rivelato come Massimiliano Allegri sia il favorito per la panchina rossonera, ottenendo il 39,5% delle preferenze. Allegri, con un passato vincente al Milan e alla Juventus, precede Roberto De Zerbi (23,5%) e Antonio Conte (22,2%). Maurizio Sarri completa la lista dei candidati con il 14,8%.

Allegri sulla panchina del Milan: come era andata la prima volta?

Massimiliano Allegri ha guidato il Milan dal 2010 al 2014, un periodo segnato da alti e bassi. Il suo esordio è stato trionfale, conquistando lo Scudetto nella stagione 2010-2011, un successo che ha alimentato grandi aspettative. Tuttavia, le stagioni successive sono state più difficili, con il Milan che ha faticato a mantenere lo stesso livello di competitività. Nonostante le difficoltà, Allegri è riuscito a portare il Milan alla qualificazione in Champions League in diverse occasioni, dimostrando la sua capacità di gestire momenti di pressione. Il suo periodo al Milan è stato caratterizzato da un calcio pragmatico e orientato al risultato, una filosofia che ha suscitato opinioni contrastanti tra i tifosi. Nel gennaio 2014, Allegri è stato esonerato, ponendo fine alla sua esperienza sulla panchina rossonera.

Leggi l’articolo completo Milan, colpo di scena: vogliono il ritorno di Allegri per il dopo Conceiçao, su Notizie Milan.