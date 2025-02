Milan, tensione alle stelle: “O resto io o Conceição”, ultimatum a Milanello

Un calciatore avrebbe dato l’ultimatum sulla sua permanenza al Milan, ferri corti tra lui e l’allenatore a Milanello

Il Milan arriva un po’ con il morale a pezzi al finale di stagione. La sconfitta contro il Feyenoord ha spento un po’ gli entusiasmi in casa dei rossoneri, che si trovano a dover inseguire le prime della classe per poter tornare in Champions League. Ma non sarà di certo facile, visto quante squadre sono e quanto poco si potrà sbagliare. Per provare a suonare la carica a Milanello ha fatto visita anche Zlatan Ibrahimovic, ma la speranza è che possa bastare questo.

Milan, quanti problemi dentro lo spogliatoio

Nel corso di questa stagione, più che mai, le tensioni interne in casa del Milan ci sono state e sono state anche parecchie. Ad esempio con Fonseca sono diversi i calciatori che avevano avuto problemi pubblici, tutti ricorderanno la protesta in mezzo al campo di Theo Hernandez e Rafael Leao. Adesso, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe un altro il calciatore importante in rotta con l’allenatore: Christian Pulisic. Nonostante la smentita del calciatore, le voci continuano a circolare.

Ultimatum di un calciatore al tecnico del Milan Conceicao

Stando a quanto riportato dall’importante quotidiano, l’americano avrebbe dato questo tipo di ultimatum alla società rossonera, dicendo in modo esplicito che se l’allenatore del Milan della prossima stagione sarà ancora Sergio Conceicao, allora sarà lui a lasciare il Milan, in quanto la convivenza è diventata difficile. Dichiarazioni che stanano con quelle apparse sul profilo x ufficiale del Milan, adesso bisogna capire quali sono reali e sincere. Un momento abbastanza delicato per il Milan, sotto tanti punti di vista.

