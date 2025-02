Il Milan molla Theo e punta un nuovo terzino: tutti i nomi seguiti da Moncada

Il Milan è pronto a rivoluzionare la fascia sinistra difensiva nel corso del calciomercato estivo, la lista dei possibili sostituti di Theo Hernandez

Il Milan ha dovuto salutare anzitempo la Champions League, venendo eliminato ai playoff dal Feyenoord. I rossoneri sono usciti anche per un errore di Theo Hernandez, che si è poi scusato in modo molto sincero. Questo non cambia però la criticità del momento che stanno vivendo i rossoneri, che adesso si trovano costretti ad inseguire in Serie A per tornare a giocare nella competizione la prossima stagione.

Milan, il futuro di Theo Hernandez in rossonero è incerto

In molti, dal giorno successivo alla disfatta europea, hanno detto come quella contro gli olandesi potrebbe essere stata l’ultima partita di Theo Hernandez con la maglia del Milan in competizioni europee. Il futuro del francese è incerto e, dopo le voci uscite intorno a dicembre, e dopo questi mesi non sempre facilissimi, si potrebbe arrivare anche alla separazione tra le parti. Theo Hernandez non è più incedibile come prima, ed a gennaio poteva anche dire addio ai rossoneri.

Milan, i possibili sostituti di Theo Hernandez

Alcuni potrebbero dire che il sostituto del francese è già in casa, ovvero Alex Jimenez. Il rischio di perdere il talento spagnolo in favore del Real Madrid è però troppo grande per poterci puntare in modo deciso. Ecco dunque che nasce la lista di alternative. In cima alla lista c’è sicuramente Almugera Kabar, terzino di proprietà del Borussia Dortmund. Non è da sottovalutare nemmeno Maxim De Cuyper, mattatore in Champions League con il suo Club Brugge. Al momento è sfida a due. Non è nemmeno da escludere che in lista possano inserirsi anche altri nomi.

