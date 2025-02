Ma quale Como? A luglio Theo può finire in una big…italiana

La situazione del numero 19

Dopo l’ennesimo episodio controverso che ha visto Hernandez protagonista la pratica per il suo rinnovo diventa ancora più complicata. Il gruppo squadra avrebbe sempre meno fiducia nei confronti del capitano, che sta facendo di tutto per dimostrare di non meritare di indossare la fascia. Intanto Ibrahimovic ha già contattato le sue conoscenze nella Liga per trovare il sostituto e inoltre, anche per Theo Hernandez sembrerebbero esserci delle pretendenti…

La multa dopo la partita contro il Feyenoord

La simulazione, sportivamente orribile e oggettivamente poco intelligente, è costata cara al francese, con la società che ha deciso di multarlo, non comunicando pubblicamente l’importo della stessa. In estate il Milan era stato molto ingolosito dall’offerta del Como presentata durante il mercato di gennaio, dove venivano offerti oltre 50 milioni per il cartellino dell’ex Real Madrid. L’offerta era stata poi rispedita al mittente e sembrava che dietro a quel rifiuto ci fosse la voglia da parte di società e giocatore di continuare insieme ma ad oggi la volontà della società sembrerebbe quella di disfarsi di Theo.

La Juve nel destino di Theo?

Il Milan in passato avrebbe rifiutato offerte irrinunciabili per Hernandez, ma oggi potrebbe accontentarsi di meno di 40 milioni per lasciar partire il giocatore. Il Como si farà sicuramente sotto di nuovo, anche se Theo non gradirebbe molto la destinazione, ma potrebbe presentarsi alla corte dei rossoneri anche la Juventus che, in caso di cessione di Cambiaso, si fionderebbe sul capitano del Milan.

