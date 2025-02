“Colpo triplo” del Milan da 40 milioni: la “mossa” del Club per un mercato estivo senza limiti

“Colpo triplo” del Milan da 40 milioni. Sarebbe “pronta” la “mossa” del Club per un mercato estivo senza limiti, forte di un tesoretto importante.

Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Milan è già proiettato verso il futuro, con l’intenzione di operare scelte forti e decise per un rinnovamento completo. In questo contesto, nelle ultime ore è emersa l’ipotesi Cardinale stia valutando un vero e proprio cambiamento ai vertici del club, con un possibile rimpasto che potrebbe riguardare le figure chiave della dirigenza. Sul fronte mercato, ci si attende operazioni di grande rilievo, in grado di portare a Milanello novità significative e di innescare profondi cambiamenti nella rosa. Il club sembra pronto a una fase di trasformazione che potrebbe segnare un nuovo corso per il Milan.

Dall’eliminazione in Champions alle nuove strategie di mercato

L’eliminazione del Milan dalla Champions League, dopo la sconfitta contro il Feyenoord, non solo ha inflitto un duro colpo al morale della squadra e dei suoi tifosi ma ha anche avuto un impatto considerevole sulla sua economia interna. La mancata qualificazione agli ottavi di finale comporta infatti una perdita di entrate significativa, necessitando così misure correttive in ambito di calciomercato. Al fine di riequilibrare il proprio bilancio, il Milan è orientato a procedere con la cessione di alcuni giocatori significativi. I nomi in cima alla lista di partenze includono Yacine Adli, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, calciatori che, partiti in prestito, sembrano aver convinto le rispettive squadre ospitanti a puntare su un acquisto definitivo. Queste cessioni potrebbero garantire al club milanese – scrive Milanlive.it – un introito vicino ai 40 milioni di euro, una somma rilevante per le casse rossonere.

Il Milan prepara un mercato senza limiti

Più specificamente, si attendono circa 12 milioni di euro dalla Fiorentina per Adli e una cifra che potrebbe raggiungere i 17 milioni di euro, bonus inclusi, dalla Juventus per Kalulu. Il Bologna, d’altra parte, è previsto sborsi vicino agli 11 milioni per l’acquisto di Pobega. Sebbene vi sia la possibilità che Fiorentina e Bologna chiedano uno sconto per i loro bersagli, il Milan potrebbe comunque accumulare una somma sostanziale da reinvestire sul mercato. Tra gli scenari posti in considerazione dal club vi è anche la possibile partenza di un big. Theo Hernandez emerge come il candidato principale a lasciare il Milan, particolarmente dopo la sua ultima prestazione in Champions League. La sua cessione, tenendo conto del contratto in scadenza nel giugno 2026, potrebbe comportare un’altra notevole entrata economica per il Milan, con cifre che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro. Insomma, un colpo triplo più una cessione importante per mettere a segno un mercato senza limiti improntato al miglioramento della rosa.

