Calciomercato Milan, Ballo Tourè rimane in uscita dal club rossonero. Piace al Werder Brema, ecco a che punto è la sua cessione

Tra i nomi dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato estivo c’è quello di Ballo Tourè.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport per lui si è fatto avanti il Werder Brema ma ancora non c’è l’accordo. I tedeschi vogliono un prestito, il Milan spinge per la cessione a titolo definitivo: si tratta.

