Calciomercato Milan, piovono conferme sull’interesse dei rossoneri per Popovic: inoltrata l’offerta al talentino del Partizan

Come riferito da Gianluca Di Marzio, piovono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per Popovic, talentino del Partizan classe 2006 in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre.

I rossoneri hanno messo sul piatto un contratto fino al 30 giugno del 2028: Popovic, che l’8 gennaio compirà 18 anni, è intrigato dall’ipotesi rossonera. La concorrenza è tanta ma il Diavolo è in pole.

