L’amichevole contro il Novara ha dato la prova che serviva al Milan. I nuovi acquisti di calciomercato convincono

La vittoria del Milan contro il Novara in amichevole firmata da Chukwueze e Okafor ha dato ulteriori certezze ai rossoneri. I neo acquisti arrivati dal calciomercato estivo convincono.

Come riportato da Sportitalia da Tijjani Reijnders a Ruben Loftus-Cheek, passando per Christian Pulisic fino ad arrivare a Noah Okafor e Samuel Chukwueze, tutte pedine che hanno dimostrato importanti qualità. Pioli ha l’importante compito, come in una scacchiera, di posizionare ogni pedina al posto giusto. La qualità è tanta, Pioli lo sa, ma per far sì che ogni calciatore possa rendere al massimo bisognerà collocarlo e utilizzarlo con senso di posizione e responsabilità, con criterio. Le basi, però, ci sono. E questo Milan può fare davvero paura. I tifosi posso sognare

