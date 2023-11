Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. In tal senso pensa in grande e mette nel mirino un titolare del Psg

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, Fabiàn Ruiz sarebbe in uscita dal club transalpino. E sulle sue tracce ci sarebbe anche il club rossonero, che potrebbe farsi avanti concretamente alla fine di questa stagione.

