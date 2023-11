Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, ha così parlato di un suo possibile ritorno in futuro alla Juventus

In una live social con Tuttosport, Federico Bernardeschi è tornato a parlare così di un ritorno alla Juventus.

RITORNO ALLA JUVE – «Quello che posso dire è che la Juve per me è qualcosa di speciale. Sono diventato uomo e calciatore alla Juve. Ho fatto un percorso grandioso, abbiamo visto tantissimi trofei e ne vado orgogliosamente fiero. Le cose che verranno non le possiamo sapere, ma se ci sarà occasione ovviamente risponderò. Il mio amore per la Juve non l’ho mai nascosto, forse avrei dovuto farlo vedere di più. E’ rimasto affetto e questo mi fa ancora tanto piacere. Quando vado in giro per la strada la gente mi apprezza. Il Milan? No, no, no. Papà è milanista, ma per me la Juve è la Juve».

