Calciomercato Milan, idee chiare per il futuro: l’attacco del prossimo anno dipende da lui e dalla sua possibile cessione!

Il tema attacco per il calciomercato Milan è ricorrente. Ogni giorno si susseguono le voci sugli obiettivi del club per la prossima stagione, Joshua Zirkzee su tutti. Intanto Calciomercato.com fa il punto su quello che potrebbe essere il reparto offensivo per l’anno prossima.

Eccetto il punto interrogativo su Giroud, molto dipenderà dal futuro di Rafael Leao: se dovesse arrivare un’offerta convincente la società potrebbe valutare la cessione. In tal caso cambierebbero sicuramente tutti gli scenari e gli obiettivi di Furlani e Moncada.

