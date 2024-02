Il calciomercato Milan è minacciato dal pericolo Psg per Leao. L’obiettivo del club rossonero deve essere solo uno

Il Psg verosimilmente nella sessione invernale cercherà un sostituto di Mbappè, destinato al Real Madrid. Ecco allora che i parigini rappresentano un pericolo per il calciomercato Milan per Leao.

Come riportato dal Corriere della Sera contro l’Atalanta ha fatto vedere quanto possa essere grande e al centro del gioco, dal primo all’ultimo minuto, non soddisfatto di un gol capolavoro: ha cercato di segnare e di far segnare fino all’ultimo, superando la rabbia per un rigore gentilmente concesso all’Atalanta dall’arbitro Orsato. Il club rossonero deve avere pazienza e resistere alle offerte.

