La cessione che favorisce l’acquisto? Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Lenglet. In tal senso interessante intreccio con il Lione:

secondo l’Equipe infatti il club di Ligue 1 è interessato a Krunic. Un eventuale addio del bosniaco direzione Francia potrebbe dare la liquidità giusta ai rossoneri per affondare il colpo sul acquisto in difesa, con il francese in cima alla lista dei desideri.

