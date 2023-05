Calciomercato Milan, Kamada: i rossoneri spingono, ecco perché! Un parametro zero che ingolosisce la società rossonera

Il Milan potrebbe salutare fra poco più di un mese Brahim Diaz, che senza riscatto tornerebbe a Madrid. I rossoneri, però, hanno già pronto il sostituto.

È Kamada, giocatore non diverso per caratteristiche dallo spagnolo. Due le differenze sostanziali: segna di più, come ha dimostrato questo campionato di Bundesliga e in Champions; costa di meno. Il giocatore, infatti, arriverebbero a zero, il che permetterebbe ai rossoneri di alzare l’ingaggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Calciomercato Milan, Kamada: i rossoneri spingono, ecco perché! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG