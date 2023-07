Tra i nomi accostati al Milan sul mercato estivo c’è quello di Beto. La lista delle concorrenti per l’attaccante si allunga

Non solo il Napoli, nel caso dovesse partire Osimhen, ma come riportato da O Jogo, la Fiorentina si sarebbe messa sulle tracce di Beto da tempo per capire la fattibilità dell’operazione. I contatti con l’Udinese sarebbero iniziati da qualche settimana. La richiesta dei friulani è chiara: 35 milioni di euro

