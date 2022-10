Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Kiwior, che piace anche alla Juventus. Ecco la richiesta dello Spezia per il giocatore

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il difensore polacco è uno dei pezzi pregiati dello Spezia, che sta anche cercando di rinnovargli il contratto. La società ligure, però, ha alte pretese per il classe 2000 che è stato valutato circa 30 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe frenare tanto i rossoneri quanto i bianconeri o altre pretendenti, che non vorrebbero superare i 20 milioni per il cartellino del giocatore

