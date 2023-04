Le ultime di calciomercato del Milan in vista della campagna acquisti per la prossima estate. Si cerca un attaccante

Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante in vista della prossima sessione di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando diversi nomi in queste settimane per preparare il terreno delle trattative del prossimo giugno.

Tra i giocatori apprezzati dalla dirigenza c’è Folarin Balogun, attaccante che sta facendo benissimo al Reims in Ligue 1. Il classe 2001 è di proprietà dell’Arsenal e, secondo quanto riportato da The Athletic, avrebbe fatto sapere ai Gunners di non essere disposto a passare un’altra stagione in prestito. Ora la scelta spetta agli inglesi: promuoverlo in pianta stabile in prima squadra o cederlo a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

