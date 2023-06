Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. Gianluca Di Marzio a Sky ha fatto il punto sui rossoneri

«Per Frattesi resta in pole position ma si deve sbrigare a chiudere perchè l’inserimento degli altri club è dietro l’angolo. Per Scamacca il West Ham non ha dato l’apertura al prestito, starà agli agenti del giocatore convincere il club. L’attaccante ha dato priorità ai giallorossi. Le trattative le fara Giorgio Furlani, è affidata a lui la parte della trattativa, la parte del tecnica è affidata a Moncada e Pioli. La mossa di oggi è stata controriscattare Colombo. Per Maignan il Chelsea ha pensato di presentarsi con un’offerta ma dal Milan non sono arrivate aperture»

