Calciomercato Milan: l’ex obiettivo rossonero approderà in Serie A. I dettagli sulla trattativa tra Lazio e Midtjylland per Isaksen

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio sembrerebbe aver chiuso la trattativa con il Midtjylland per portare in Italia Gustav Isaksen.

L’ala classe 2001 è stata accostata anche al Milan durante questa sessione di mercato, e lunedì potrebbe diventare un nuovo giocatore biancoceleste.

