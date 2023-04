Calciomercato Milan, Maignan è un punto fermo del club rossonero: in estate il portiere francese sarà considerato incedibile

Mike Maignan è una delle colonne del Milan di Stefano Pioli. Come riportato da calciomercato.it, anche per il fatto che tutte le più grandi squadre d’Europa sono ben coperte nel ruolo a parte il Chelsea che però ha messo gli occhi su Onana dell’Inter, il portiere francese non si muoverà da Milanello.

Maldini e Massara hanno anzi in programma degli incontri per pianificare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

The post Calciomercato Milan, Maignan punto fermo: lo scenario estivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG