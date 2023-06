Calciomercato Milan, Maldini in pole per Kevin Danso, difensore centrale austriaco classe ’98 del Lens. I dettagli

Spunta un nome nuovo per il calciomercato Milan. Secondo Footmercato, Maldini sarebbe in pole per Kevin Danso, difensore centrale austriaco classe ’98 del Lens.

Il Milan sarebbe avanti rispetto alla concorrenza rappresentata da Fiorentina e Napoli essendoci già stato un contatto tra le parti.

The post Calciomercato Milan, Maldini accelera per un difensore del Lens! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG