Attaccante in arrivo a gennaio? Il Milan si sta movendo in vista del calciomercato invernale. In tal senso Luca Marchetti a TMW ha detto la sua a riguardo:

«Difficilmente si potrà ipotizzare un investimento ulteriore in avanti, visto che questa situazione era già stata analizzata a luglio dai dirigenti e dall’allenatore. Gli infortuni in casa rossonera hanno recitato un ruolo diverso in questo avvio di stagione. E quindi magari qualche riflessione in più potrà essere fatta proprio alla luce degli stop dei giocatori. E in difesa la situazione, ora, sembra più critica che altrove. Tornerà Bennacer (come?) e quindi potrebbe anche finire l’emergenza a centrocampo. In attacco tutti dicono che non c’è l’alternativa a Giroud: in realtà c’è ed è Jovic. Che non abbia brillato è un altro discorso: ma la sensazione è che un attaccante in più non verrà aggiunto. In sostituzione, magari sì. E questa potrebbe la sfida degli uomini mercato Milan. Con la necessità di riaggiornarsi in generale per fare la conta… Su Miranda il discorso è diverso: è un investimento che il Milan farà certamente per il prossimo anno. Ora si cerca di capire se possibile anticipare»

