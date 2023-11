Il giornalista Stefano Agresti ha commentato quello che sarà il calciomercato dell’Inter da Colpani a Zielinski. Le dichiarazioni

Stefano Agresti, su Radio Radio Sport e News, ha commentato gli obiettivi di calciomercato dell’Inter: da Colpani a Zielinski.

«Zielinski è una certezza, Colpani sta facendo molto bene, ma l’Inter ha bisogno di certezze. Al di là del fatto che il secondo sta facendo molto bene e può diventare importante in prospettiva, dovendo scegliere tra i due prenderei il polacco. L’Inter ha bisogno di giocatori così e peraltro Zielinski si libera a zero, Colpani invece lo devi comprare. Il polacco, per chi lo prende, è un grande colpo visto che si tratta di un giocatore di esperienza internazionale.»

L’articolo Calciomercato Inter, Agresti: «Su Colpani e Zielinski dico che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG