Luca Marchetti è intervenuto a Tuttomercatoweb parlando di calciomercato in ottica Milan. Le sue dichiarazioni

Luca Marchetti è intervenuto a Tuttomercatoweb parlando di calciomercato in ottica Milan. Le sue dichiarazioni.

«Stessa linea temporale per l’Inter (che però dopo aver bloccato Acerbi, prova a sondare ancora Chalobah, ma almeno è sicura di prendere il difensore che manca) e per il Milan che prova a stringere a centrocampo (Onana) e difesa (Tanganga) per completare l’organico. Senza particolari ansie, con la consapevolezza però di non lasciare nulla al caso, visto che si giocherà ogni tre giorni, da adesso in poi»

The post Calciomercato Milan, Marchetti: «Si stringe per Onana e Tanganga» appeared first on Milan News 24.

