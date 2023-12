Calciomercato Milan, Marotta “copia” da Furlani: l’obiettivo in attacco dei nerazzurri è un calciatore accostato ai rossoneri

L’Inter mette gli occhi su un vecchio pallino del calciomercato Milan per il proprio attacco. Furlani ci pensa, Marotta prende appunti e poi prova a copiarlo. Tra gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic continuano a non convincere.

Ecco perché non è da escludere un nuovo innesto per i nerazzurri nel reparto offensivo già a gennaio. Il nome più caldo, quello riproposto da tempo è quello di Mehdi Taremi. Ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione stanerebbe valutando tra le alternative anche Armando Broja del Chelsea, anch’esso un ex obiettivo dei rossoneri.

