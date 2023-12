Ricci Milan, primi contatti per il centrocampista del Torino: dialoghi avviati tra le parti, è l’obiettivo per gennaio

Il calciomercato Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo già a gennaio: in merito a ciò c’è un forte interesse per Samuele Ricci. Tra Bennacer che andrà in coppa d’Africa e Rade Krunic sulla via della cessione, quella che porta al centrocampista del Torino è una pista parecchio calda per i rossoneri.

Come riferisce Calciomercato.com, ci sarebbero stati già i primi contatti con l’entourage del calciatore, che andrebbe ad agire come play davanti alla difesa. Da capire nelle prossime ore se i granata apriranno alla cessione e se l’operazione sarà fattibile o meno.

