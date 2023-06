Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic avrebbe scelto definitivamente la Juve come futura destinazione: i dettagli

Come spiega Tuttosport ogni uscita pesante per il calciomercato Juve avvicina Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo anche del calciomercato Milan, a Torino: è la strategia chiara della dirigenza. Il ds Giovvanni Manna, che la prossima settimana volerà a Londra, lavora in queste ore su più fronti e il più caldo, in uscita, è diventato quello inglese per Denis Zakaria: lo svizzero è cercato in Premier, dal West Ham – con cui ci sono già state due call – e non solo.

Per il via libera servono ancora dei dettagli, ma intermediari e società stano cercando di trovare una soluzione che non si discosti dai 18-20 milioni che la Juventus vuole incassare dalla cessione. Vendere Zakaria sarà il primo passo in avanti verso Milinkovic, poi resterebbero da piazzare Weston McKennie e Arthur. Intanto dalle vacanze chi è vicino al centrocampista serbo lascia filtrare la sua intenzione, se non dovesse sbloccarsi la strada per Torino in questa sessione, di andare eventualmente a scadenza di contratto con la Lazio per arrivare in bianconero, a quel punto, tra un anno a parametro zero.

