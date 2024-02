Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per l’estate ci sarà un difensore. Tra questi nel mirino uno in uscita dal Manchester United

come riportato da ‘Fichajes.net’ il Milan sta tenendo d’occhio la situazione di Victor Lindelof. A fine stagione lo svedese potrebbe salutare il club inglese. Una buona occasione di esperienza per il Milan, che potrebbe anche strapparlo ad un eventuale futuro in Arabia Saudita, dandogli una nuova chance in un club importante.

