Il Milan si muove sul calciomercato in prospettiva: l’ultima idea per l’attacco è un calciatore che attualmente gioca in Francia

Nella strategia che vorrà mettere in pratica il calciomercato Milan c’è l’idea di puntare su giovani talenti in giro per il mondo. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Akor Adams, attaccante classe 2000 di proprietà del Montpellier.

Come riferisce TMW, gli scout rossoneri lo hanno visionato spesso nelle ultime settimane. Il prezzo fatto dal club francese è di 15 milioni di euro come base d’asta.

