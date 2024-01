Calciomercato Milan, non solo la Sampdoria: un altro club italiano si inserisce per Pellegrino! Potrebbe restare in Serie A

Tra i calciatori che potrebbero abbandonare il calciomercato Milan nella sessione invernale c’è anche Marco Pellegrino. Il giovane centrale arrivato in estate dal Platense potrebbe partite in prestito per trovare un maggio minutaggio.

Sulle sue tracce c’era la Sampdoria, che lo voleva come rinforzo in Serie B. Come riferisce Gianluca Di Marzio, spunta un nuovo club di Serie A sull’argentino: si tratta della Salernitana.

