Calciomercato Milan, l’Inter è in pole per Frattesi ma non può chiudere senza una cessione: rossoneri alla finestra

L’Inter è balzata in pole per Davide Frattesi raggiungendo negli ultimi giorni un’intesa di massima con il Sassuolo e con il calciatore che ha espresso il desiderio di rimanere in Italia scartando così l’ipotesi Premier League.

Tuttavia, come riferisce Sport Mediaset, i nerazzurri non possono chiudere il colpo senza prima una cessione. Se lo stallo dovesse protrarsi il calciomercato Milan potrebbe tornare a farsi sotto tentando il sorpasso, così come Roma e Juve.

