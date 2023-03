Calciomercato Milan, Maldini avrebbe intenzione di esercitare la clausola per Nicolò Zaniolo, per anticipare la concorrenza della Juve

Come riferito da Sport Mediaset, non è tramontata in casa Milan l’idea di portare a Milanello Nicolò Zaniolo, col ragazzo che vorrebbe tornare in Italia per avere maggiore visibilità in ottica Nazionale.

Maldini sarebbe pronto a sfruttare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro presente nel contratto dell’italiano ma occhio alla Juventus: si prospetta all’orizzonte un importante duello di mercato.

