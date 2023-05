Calciomercato Milan, torna di moda la pista Hakim Ziyech per l’estate: il marocchino vuole partire e preferisce i rossoneri agli altri club

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato dai media inglesi infatti, i rossoneri continuano a seguire con attenzione Hakim Ziyech.

L’ala marocchina, in scadenza di contratto col Chelsea nel 2025, vuole cambiare aria e avrebbe messo proprio il Milan in cima alla lista delle sue preferenze. I Blues chiedono 20 milioni di euro per liberarlo.

